Россия передала боевикам около 15 тысяч тонн боекомплектов - Тука

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ВГА) Георгий Тука.

"По моим данным, если взять взрыв в Сватово, то там было уничтожено 3 тыс.тонн боекомплекта, то за последние полтора- два месяца вооруженные формирования по ту сторону ограничения со стороны России получили приблизительно 15 тыс. тонн. Только боекомлектов. И вот мы сидим-думаем, почему они стреляют", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, боевики в течение дня 28 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции. Кроме того, в Марьинке Донецкой области наблюдателей от ОБСЕ обстрелял снайпер боевиков.