Сегодня в зоне АТО боевики 28 раз обстреляли позиции украинских бойцов - штаб

В течение дня в зоне проведения антитеррористической операции российско-террористические войска 28 раз обстреляли позиции украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за сегодня по состоянию на 18.00 на своей странице в Facebook.

«В основном кремлевские наемники проявляли активность на Донецком направлении. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали позиции наших воинов неподалеку Зайцевого, Авдеевки, Песков и Красногоровки. Жарче всего было в районе Опытного. В сторону украинских воинов боевики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, разных типов гранатометов и БМП. Возле поселка Луганское по позициям сил АТО также «работали» крупнокалиберный пулемет и БМП», - сообщили в штабе.

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Вместе с тем отмечается, что относительно спокойно было на Луганском и Мариупольском направлениях.

Как сообщал УНИАН, после первой в 2016 году встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 13 января специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что соблюдение режима прекращения огня на Донбассе должно возобновиться 14 января.

Однако боевики все время нарушают перемирие, обстреливая позиции украинских сил АТО.