Геращенко: Боевики часто соглашаются отдать пленников только когда те уже при смерти

Об этом она сказала в интервью журналу «Український тиждень» №51-52 (25 декабря - 14 января).

«Очень часто они соглашаются отдать нам пленника только тогда, когда он уже при смерти. Недавно умер один из освобожденных еще в июле, так и не оправившись от ножевых ранений: его жестоко пытали. Боевики, когда передают нам полумертвых людей, надеются снять с себя ответственность за пытки и смерть», - заявила Геращенко.

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При этом представитель Украины в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы сообщила, что боевики также хотят освобождения преступников, осужденных в Украине задолго до того, как на Донбассе была развязана Россией война.

«Недавно предложили нам отпустить человека, который был осужден еще в 2003 году за убийство и уже отсидел 11 лет из 15-летнего срока. То есть очень часто вставляют в списки на обмен лиц, которые вообще никакого отношения не имеют к нынешней ситуации, но являются дружбанами нынешних бандитов», - рассказала Геращенко.

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Также она отметила, что уже два месяца украинская сторона пытается освободить одного тяжелораненого человека, у которого ампутированы две ноги, ранения глаза и брюшной полости.

«Мы все подготовили для операции, реанимобиль уже ждал с женой, чтобы его забрать. Боевики отказываются и начинают говорить, что его вообще у них нет. Потом, когда забрасываем их фактажом, убеждают, что, мол, Красный Крест посетил не всех заключенных в Украине, и что сначала хотят увидеть всех задержанных боевиков, а потом допустят нас к раненому», - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что рассказывает об этом, чтобы люди понимали, с какими бандитами приходится иметь дело.