Вечером боевики снова обстреливали Донецкое направление, но ночь в зоне АТО прошла спокойно - штаб

С 18.00 вчерашнего дня боевики продолжили неприцельные обстрелы украинских позиций на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Пескам, Марьинке, Красногоровке и Авдеевке. Около 18 часов на Артемовском направлении один раз обстреляли из стрелкового оружия Майорск", - говорится в сообщении.

После 23.40 до 6.00 утра ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.