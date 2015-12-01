Вечером боевики снова обстреливали Донецкое направление, но ночь в зоне АТО прошла спокойно - штаб

07:55, 01 декабря 2015
Война
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После 23.40 до 6.00 утра ночь в зоне проведения АТО прошла без обстрелов.

REUTERS

С 18.00 вчерашнего дня боевики продолжили неприцельные обстрелы украинских позиций на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Пескам, Марьинке, Красногоровке и Авдеевке. Около 18 часов на Артемовском направлении один раз обстреляли из стрелкового оружия Майорск", - говорится в сообщении.

После 23.40 до 6.00 утра ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.

С 18.00 вчерашнего дня наемники продолжили неприцільні обстрелы наших позиций на Донецком направлении. Из гранатометов и...

Posted by Пресс-центр штаба АТО on 30 ноябрь 2015 г.

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