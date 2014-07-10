Нацгвардия завершила разминирование территории между Изюмом и Славянском

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

По данным пресс-службы, в Славянске продолжается работа по восстановлению нормальной жизнедеятельности и инфраструктуры.

Читайте такжеНа трассе Красный Лиман - Славянск саперы обезвредили мощное взрывное устройствоВ то же время в Мариуполе продолжается спецоперация по выявлению и задержанию лиц, причастных к преступной и террористической деятельности. В спецоперации принимают участие представители силовых ведомств: СБУ, МВД и Национальной гвардии Украины.

Раненых среди сил Национальной гвардии Украины нет, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что террористы ведут на Донбассе минную войну, используя в том числе и запрещенные противопехотные мины.