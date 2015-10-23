Сегодняшний день в зоне прошел спокойно - штаб

Сегодняшний день в зоне проведения антитеррористической операции прошел без нарушений Минских договоренностей о прекращении огня.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице пресс-центра АТО.

Также сообщается, что сегодня утром украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации на линии разграничения сторон была передана представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информация о текущей ситуации на линии разграничения, в частности, о событиях на участках напряжения в районе Донецкого аэропорта и Широкино".

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Кроме того, отмечается, что продолжается восстановление инфраструктуры Донбасса. Так, при содействии подразделений гражданско-военного сотрудничества и с привлечением военнослужащих инженерных войск продолжается восстановление крыши школы в Мироновском.

Как сообщал УНИАН, вчерашний вечер и ночь в зоне проведения АТО были неспокойными. Боевики возобновили обстрелы позиций украинских военных.

Начиная с 21.42 и почти до 23.00, террористы обстреливали позиции украинских силовиков в районе населенного пункта Пески, а по Опытному работал гранатомет бандитов. В районе Широкино боевики совершали провокационные действия, стреляя из гранатометов, стрелкового оружия и миномета.