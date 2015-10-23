Новые обстрелы боевиков создают предпосылки для срыва Минских договоренностей - Генштаб
В Генеральном штабе ВСУ называют нарушение боевиками режима тишины прецедентом, который создает предпосылки для срыва Минских договоренностей.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
"Нарушение боевиками режима тишины - это прецедент, который создает предпосылки для срыва Минских договоренностей", - заявил он.
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С другой стороны, по словам Селезнева, огонь, который велся ночью из минометов, - это так называемый провокационный обстрел.
"Боевики вели огонь в нашу сторону, но огонь был не прицельный", - отметил представитель Генштаба.
Как сообщал УНИАН, вчерашний вечер и сегодняшнее ночь в зоне проведения АТО не были спокойными. Боевики возобновили обстрелы позиций украинских военных.
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Начиная с 21:42 и почти до 23:00 террористы обстреливали позиции украинских силовиков в районе поселка Пески, а по Опытному работал гранатомет боевиков.
Также в пресс-центре сообщили, что в районе Широкино боевики осуществляли провокационные действия, стреляя из гранатометов, стрелкового оружия и миномета.