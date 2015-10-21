У Порошенко заявили об отводе танков из района, с которого началось вторжение войск РФ в Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Порошенко в Ивано-Франковске: боевики начали сегодня отводить танки в районе Новоазовска», - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины 2 октября после встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже заявил о достижении договоренностей по отводу техники и вооружения калибром до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

16 октября пресс-центр АТО заявил, что украинские военные завершили отвод минометов калибром менее 100 мм в секторе "А" зоны АТО на Донбассе, то есть в Луганской области.

Читайте такжеСилы АТО продолжат отвод вооружения на Мариупольском направлении

Кроме того, 21 октября в штабе АТО заявили, что «после отвода танков на Дебальцевском направлении сегодня продолжается отвод вооружения на Мариупольском».

Террористы заявляли, что планируют 20 октября начать отвод вооружения от линии разграничения.

Отметим, что Новоазовск является первым населенным пуктом, которое заняли российские войска 24 августа 2014 года. 28 августа 2014 года Порошенко заявил о прямом вторжении российских войск в районе Новоазовска и Старобешеве.

Кроме того, неоднократно сообщалось о концентрации военных РФ в этом районе.