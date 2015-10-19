Боевики заявили, что завтра начнут отводить орудия калибром менее 100 мм от Дебальцево

Об этом заявил заместитель "командующего корпусом Минобороны "ДНР" Эдуард Басурин, передает один из информресурсов боевиков.

Читайте такжеРоссия тянула с коридором под Иловайском, чтобы устроить засады на украинские колонны - Минобороны

"Завтра в Дебальцево начнется первый из трех этапов отвода вооружения. Отвод будет проходить в три этапа: сначала с Дебальцевского направления, затем с южного направления, и в последнюю очередь от участка линии разграничения, прилегающего к Донецку" – утверждает Басурин.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибра до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

16 октября пресс-центр АТО заявил, что украинские военные завершили отвод минометов калибра менее 100 мм в секторе "А" зоны АТО на Донбассе, то есть в Луганской области.