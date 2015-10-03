В партии "УКРОП" раскритиковали достигнутые в Париже договоренности "нормандской четверки"

В партии отмечают, что результатом "парижских договоренностей станут безусловная амнистия кандидатов на местных выборах в "ДНР" и "ЛНР", проведение выборов до восстановления контроля над границей и вывод всех российских банд. Отдельный закон о выборах в самопровозглашенных республиках, внесение особого статуса оккупированных регионов в Конституцию – это даже больше, чем "план Мореля".

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"На смену Минску-2 пришел еще худший Париж-1 с "планом Мореля" на следующий год. Конфликт замораживают. Крым и Донбасс – не наши. При этом еще и президента Барака Обаму, который требовал от России вывести войска в этом году, выставляют пустомелей", – заявил руководитель Донецкой областной организации "Украинского объединения патриотов – УКРОП" Роман Свитан.

"Ну что, господа народные депутаты от БПП, которые с пеной у рта доказывали мне, что голосование за изменения к Конституции – это ловушка для Путина. Мол, он все равно не будет ничего выполнять, и тогда новые санкции и конец России. Кто мне клялся, что никакой амнистии Гиви, Моторолл, Захарченков, Плотницьких и прочей мрази не будет? Что теперь скажете? Что вас обманули? Нет, вас не обманули, а, как говорил Чечетов, вас развели, как котят", – написал на своей странице в Facebook народный депутат, член межфракционного объединения "УКРОП" Александр Дубинин.

Кроме того, вопрос деокупации Крыма вообще был вынесен за скобки переговоров в Париже: Украине предложили забрать разрушенный Донбасс и забыть про Крым, отметили в "Украинском объединение патриотов".

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В партии считают, что президент Порошенко впутал страну в "боснийский сценарий" в то время, как Украина имела все возможности повторить путь Хорватии, которая сумела отстоять свои интересы и территорию и сейчас является членом Европейского Союза и НАТО".

"Порошенко рассчитался будущим и перспективами страны за стабильность своего режима. Но эта стабильность мнимая. Режим Порошенко постигнет крах, и задача патриотов в том, чтобы личный крах этой власти не стал национальной катастрофой", – отметил член политсовета "УКРОПа", руководитель Киевской городской организации партии Дмитрий Симанский.

"То, что не удалось танкам Путина, оказалось по силам порошенковской дипломатии. Порошенко завел Украину в крупнейший парижский котел этой войны, последствия которого для украинского государства будут более фатальными, чем от десяти Иловайсков и Дебальцевих. Все это тянет на импичмент. Не исключено, что народный", – написал на своей странице в Facebook народный депутат, член политсовета "Украинского объединения патриотов – УКРОП" Андрей Денисенко.