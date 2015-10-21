Лысенко: в ближайшее время начнется отвод артиллерийских систем и минометов

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Украина начала отвод танков на Донецком направлении неподалеку от Артемовска. В ближайшее время планируется отвести артиллерийские системы и минометы", - сказал Андрей Лысенко.

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Он отметил, что процесс отвода проходит под контролем наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибра до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

16 октября пресс-центр АТО заявил, что украинские военные завершили отвод минометов калибра менее 100 мм в секторе "А" зоны АТО на Донбассе, то есть в Луганской области.