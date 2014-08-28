Российские войска заняли Новоазовск - командир "Днепра"

Об этом он сказал в эфире "5 канала", передает Еспресо.TV.

"Ныне Новоазовск захвачен российскими войсками, заблокирован танками. Выезд жителям из него запрещен. На завтра, по сообщениям российских военных, будет проводиться зачистка города", - сказал Шилов.

"Источник - один из моих бойцов. Он на блокпосту в Мариуполе. Также работники милиции, которые находились в Новоазовске. Новоазовский райотдел эвакуированы в Мариуполь, но сложилась странная вещь: мариупольская милиция при наличии оружия, которое хранится на складе одного из райотделов, - не вооружена", - добавил командир.

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Кроме того, в эфире одного из телеканалов бывший боец "Азова", теперь волонтер в зоне АТО Владимир Кочетков-Сукач сообщил, что готовится наступление боевиков из направлении Новоазовска в Мариуполь и Волноваху.

"Мы знаем, что они заняли одну часть города (Новоазовска, ред.), фактически с другой стороны, через реку. Там находятся наши части. Пока что они активно атаковали в городе. Обстрелы шли постоянно, но таких активных боевых действий в середине города еще не было", - рассказал он.

Он добавил, что ситуация осложняется тем, что большая колонна техники движется в направлении Волновахи.

Сейчас, по его словам, речь идет о возможном окружения Новоазовска, а в будущем тяжелая ситуация ожидает Мариуполь.