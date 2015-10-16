Украинские военные завершили отвод минометов калибром до 100 миллиметров в секторе "А"

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Минувшие сутки в зоне проведения АТО прошли без нарушений Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.

По данным штаба АТО, завершлся отвод минометов калибром менее 100 мм в секторе “А”. Сегодня в районе города Счастье под наблюдением ОБСЕ отведено последние 5 единиц. «Украинская сторона на 100 процентов выполнила план отвода. Можно сказать, что первый этап завершен», - отмечается в сообщении.

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Также отмечается, что украинские саперы занимаются разминированием местности во всех секторах. «Только в Станице Луганской сегодня наши военные сняли 8 растяжек различных гранат. Все они стояли без замедлителей, то есть рассчитаны на мгновенное действие», - отметили в штабе.