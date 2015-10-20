В течение дня от линии разграничения в зоне АТО отведены около 60 танков

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Отмечается, что день, 20 октября в зоне АТО прошел без нарушений Минских договоренностей. Сегодня, на Дебальцевском направлении началась реализация второго этапа отвода танков, минометов калибром до 120 мм и артиллерийских систем калибром менее 100 мм.

Читайте такжеВСУ завершили отвод танков на Артемовском направлении

«В течение дня в определенные места расположения направлено около 60 танков, которые отведены от линии разграничения более чем на 15 километров. Следует сказать, что в случае необходимости вооружение может быть возвращено к линии размежевания менее чем за час», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что также продолжаются мероприятия по восстановлению инфраструктуры Донбасса. При содействии офицеров гражданского военного сотрудничества в населенный пункт Луганское Артемовского района для детского сада, пострадавшего от обстрелов, было доставлено стекло для окон и организованы работы по его замене. В Мироновское волонтерские организации доставили кровельные материалы для восстановления крыши школы №2.