Силы АТО начинают отвод танков на Дебальцевском направлении

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети.

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"Сегодня, 20 октября 2015 года начинается реализация второго этапа отвода танков, а также артиллерийского оружия калибром 100 миллиметров и минометов калибром до 120 миллиметров включительно. Вооружение, как и предполагалось, будет отведено на расстояние не менее 15 км от фактической линии соприкосновения. Отвод начнется утром на Дебальцевском направлении".