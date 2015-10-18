День в зоне проведения АТО прошел без нарушений режима перемирия

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Пользуясь затишьем, военные не только обустраивают свои позиции, но и всесторонне помогают гражданскому населению, отметили в штабе. В частности, группа гражданского военного сотрудничества посетила Мариупольский детский дом “Центр опеки”. Было организовано выступление кукольного театра и передано большое количество гуманитарной помощи от киевлян. Среди прочего, дети получили зимнюю обувь, куртки, брюки, канцелярские принадлежности, медикаменты и многое другое.

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"Представители Миссии ОБСЕ завершают верификацию отведенного украинскими военными вооружения, как это предусмотрено Минскими договоренностями, после чего начнется следующий этап отвода", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.