Минувшие сутки в зоне АТО прошли спокойно, продолжается оборудование позиций - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр антитеррористической операции.

"Прошлые сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без нарушений Минских договоренностей, что позволило продолжить оборудование позиций, готовить технику и вооружение для отвода от линии разграничения согласно Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь 14 октября в зоне проведения АТО прошла спокойно. Однако, накануне боевики не ограничились обычными провокациями и вели огонь по нашим позициям из подствольных и автоматических гранатометов южнее Авдеевки.