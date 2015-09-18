НАТО направит своих миротворцев на Донбасс только после решения Совбеза ООН - дипломат

Об этом заявил и.о. руководителя миссии Украины при НАТО Егор Божок, передает "Европейская правда".

Отмечается, что в этих вопросах есть четко определенная процедура: члены и партнеры Альянса, в том числе Украина, посылают свои контингенты для участия в операциях и миссиях Альянса, которые начинаются решением Совета безопасности ООН.

"Но если в Украине будет утверждена миротворческая миссия решением Совбеза ООН, то я убежден, что страны-члены и партнеры НАТО пришлют к нам свои воинские контингенты", - подчеркнул Божок.

Справка УНИАН. 18 февраля СНБО Украины принял решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.

По мнению Порошенко, лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

Впоследствии Киев передал Брюсселю обращение к Совету Европейского Союза с просьбой рассмотреть возможность развертывания международной миссии по поддержке мира и стабильности на Донбассе.

21 апреля генсек ООН во время телефонного разговора с президентом Украины Порошенко подчеркнул, что размещение миротворческой миссии с мандатом организации на Донбассе зависит от решения Совета безопасности ООН.

25 июня президент подписал закон относительно пребывания в Украине миротворцев.