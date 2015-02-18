Турчинов рассказал, где должны быть размещены миротворцы ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Мы также можем прогнозировать, что то, что происходит сегодня, то есть не прекращение, а даже активизация военных действий - то, что было вокруг Дебальцево; то, что сейчас происходит в секторе "М", то есть недалеко от города Мариуполя, что это может иметь хронический характер. И для того, чтобы прекратить эти провокации, для того, чтобы не давать возможность Российской Федерации спекулировать вокруг этого и есть предложение относительно обращения относительно введения на территорию Украины миротворцев, которые должны стоять как вдоль линии соприкосновения, так и вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы", - подчеркнул Турчинов.

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По его словам, "именно это позволит фиксировать и главное - локализовать нарушения".

Турчинов добавил, что Министерство иностранных дел подготовит решение, и Верховная Рада Украины должна поддержать решение относительно обращения к ООН и ЕС относительно размещения миротворцев на территории Украины.