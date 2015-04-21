Порошенко и Пан Ги Мун договорились о дальнейших шагах по размещению миротворцев на Донбассе

Как сообщает пресс-служба президента, во время телефонного разговора генсекретарь Организации Объединенных Наций дал высокую оценку роли Порошенко в обеспечении мирного процесса на Донбассе, приверженности Украины Минским договоренностям, а также выразил обеспокоенность по поводу нарушений режима прекращения огня и других пунктов этих документов.

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Порошенко сообщил, что Украина в сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста прилагает усилия для направления гуманитарных грузов для жителей Донбасса и разрешения насущных гуманитарных вопросов.

Однако, как отметил он, боевики блокируют прохождение гуманитарных конвоев с украинской и международной помощью.

Пан Ги Мун отметил действия украинской власти, направленные на решение сложной гуманитарной ситуации. Он также выразил благодарность народу Украины за помощь вынужденным переселенцам.

Порошенко призвал генерального секретаря ООН предпринять шаги для освобождения Надежды Савченко, мать и адвокаты которой сейчас находятся в Нью-Йорке. Президент также подчеркнул, что все заложники на Донбассе должны быть освобождены.