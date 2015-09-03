Миссия ОБСЕ зафиксировала исчезновение тяжелого вооружения боевиков с места хранения

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила тяжелого вооружения боевиков "ДНР" в установленных для хранения местах, где оно должно было находиться после отвода с линии разграничения в зоне АТО.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ от 2 сентября.

"СММ снова посетила два места хранения тяжелого вооружения "ДНР", месторасположение которых соответствует линии отвода техники. В одном месте хранения присутствовало все ранее зафиксированное вооружение. В другом месте хранения, четыре буксируемые гаубицы (2Ф65 Мста-Б, калибром 152 мм) - ранее зафиксированные в этом месте – исчезли", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее наблюдатели ОБСЕ посетили пять мест, где боевики "ДНР" должны сохранять отведенное вооружение. В третьем районе отвода, Специальная мониторинговая миссия зафиксировала, что пять 120-мм минометов отсутствовали".