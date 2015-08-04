У Путина обвинили ОБСЕ в "голословности"

Об этом сообщает РИА Новости.

"Достоверность этих сообщений необходимо проверить", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление наблюдателей ОБСЕ о присутствии на Донбассе российских военнослужащих.

Он подчеркнул, что эта тема больше касается Минобороны.

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"Главное, нужно разобраться, о чем идет речь, потому что мы знаем, что такое количество раз звучали из разных официальных источников какие-то голословные обвинения на этот счет и каждый раз на поверку выяснялось, что ни о чем конкретном речь не идет. Поэтому я просто не знаю, как обстоят дела на этот раз вот с этими заявлениями", - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, в ходе проверки мест хранения тяжелого вооружения боевиков "ДНР", отведенного согласно Минским соглашениям, наблюдатели СММ ОБСЕ увидели российских военных, охранявших один из объектов.

В свою очередь в Мининформполитики подчеркнули, что заявление российских наемников "ДНР" о своей причастности к воздушно-десантной бригаде РФ может быть информационной спецоперацией для дискредитации украинских СМИ и ОБСЕ.