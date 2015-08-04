У Путина обвинили ОБСЕ в "голословности"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ОБСЕ об обнаружении наблюдателями российских военных на Донбассе, сказал, что "голословные обвинения уже были".
Об этом сообщает РИА Новости.
"Достоверность этих сообщений необходимо проверить", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление наблюдателей ОБСЕ о присутствии на Донбассе российских военнослужащих.
Он подчеркнул, что эта тема больше касается Минобороны.
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"Главное, нужно разобраться, о чем идет речь, потому что мы знаем, что такое количество раз звучали из разных официальных источников какие-то голословные обвинения на этот счет и каждый раз на поверку выяснялось, что ни о чем конкретном речь не идет. Поэтому я просто не знаю, как обстоят дела на этот раз вот с этими заявлениями", - отметил Песков.
Как сообщал УНИАН, в ходе проверки мест хранения тяжелого вооружения боевиков "ДНР", отведенного согласно Минским соглашениям, наблюдатели СММ ОБСЕ увидели российских военных, охранявших один из объектов.
В свою очередь в Мининформполитики подчеркнули, что заявление российских наемников "ДНР" о своей причастности к воздушно-десантной бригаде РФ может быть информационной спецоперацией для дискредитации украинских СМИ и ОБСЕ.