Украинские миротворцы в Конго почтили государственный флаг Украины

Сегодня, 23 августа, в базовом лагере 18 отдельного вертолетного отряда, выполняющего задачи Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, где командиром летчик-снайпер полковник Владимир Колотило состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня государственного флага Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время торжественного построения командир отряда поздравил личный состав с праздником, отметив, что государственный флаг является одним из важнейших символов, который объединяет украинцев во всех уголках земного шара.

«Благодаря украинским миротворцам, флаг нашего государства известен гражданам ДР Конго. И уже в течение пяти лет рядом с голубым флагом ООН в этой стране развевается и наш государственный флаг, который вы с гордостью несете, – подчеркнул полковник Колотило.

После обращения командира под звуки государственного гимна на флагштоке был торжественно поднят государственный флаг.

После этого все присутствующие посмотрели поздравления президента Украины, верховного главнокомандующего ВС Украины Петра Порошенко с Днем государственного флага Украины.