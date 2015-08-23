Сегодня Украина празднует День национального флага

Сегодня в Украине празднуют День государственного флага. Это официальный праздник, который отмечается ежегодно 23 августа.

День национального флага Украины был установлен "в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины" согласно Указу второго президента Украины Леонида Кучмы, «О Дне Государственного Флага Украины» от 23 августа 2004 года № 987/2004.

В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этого указа, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

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Ранее День Государственного Флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне.

Так, 24 июля 1990 года, более чем за год до провозглашения Независимости Украины, у здания Киевского городского совета впервые официально был поднят национальный сине-желтый флаг, который заявил о намерении общины строить новое независимое Украинское государство.

Президент Петр Порошенко сегодня во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве сказал, что Украина выстояла самый тяжелый год своей истории и готова идти вперед.

«За 24 года возобновленной Независимости этот флаг прочно укоренился в нашем сознании, жизни без него уже даже нельзя представить... Но наибольшее народное уважение и почет флаг получил во время нашей с вами Революции достоинства и во время войны украинского народа за Независимость, против российских захватчиков», - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что флаг «развевается над нашими позициями на восточном фронте; сине-желтые ленты и шевроны стали символом мужества украинских военнослужащих, добровольцев, волонтеров».

«Наш флаг – это живой свидетель побед и неудач - неудач, без которых не бывает, к сожалению, ни одной войны... Наш государственный флаг – пароль, по которому узнаем, кто у нас свой, а кто чужой, наш священный оберег, знак нашего единства и победы. Украина многое пережила, выстояла самый тяжелый год своей истории и готова сейчас идти вперед. Снова и снова призываю к единству. Один-единственный национально-государственный флаг ценнее сотни партийных знамен. Это мой прямой призыв ко всем политическим силам, прежде всего тех, кто объединился в парламентскую коалицию, объединиться ради Украины», - отметил глава государства.