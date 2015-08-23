Порошенко: Украина выстояла самый тяжелый год своей истории и готова идти вперед

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина выстояла самый тяжелый год своей истории и готова идти вперед.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве.

«За 24 года возобновленной Независимости этот флаг прочно укоренился в нашем сознании, жизни без него уже даже нельзя представить... Но наибольшее народное уважение и почет флаг получил во время нашей с вами Революции достоинства и во время войны украинского народа за Независимость, против российских захватчиков», - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что флаг «развевается над нашими позициями на восточном фронте; сине-желтые ленты и шевроны стали символом мужества украинских военнослужащих, добровольцев, волонтеров».

«Наш флаг – это живой свидетель побед и неудач - неудач, без которых не бывает, к сожалению, ни одной войны... Наш государственный флаг – пароль, по которому узнаем, кто у нас свой, а кто чужой, наш священный оберег, знак нашего единства и победы. Украина многое пережила, выстояла самый тяжелый год своей истории и готова сейчас идти вперед. Снова и снова призываю к единству. Один-единственный национально-государственный флаг ценнее сотни партийных знамен. Это мой прямой призыв ко всем политическим силам, прежде всего тех, кто объединился в парламентскую коалицию, объединиться ради Украины», - отметил глава государства.

Также Порошенко передал со своей подписью украинский флаг, подаренный боевой 81-й бригадой, на выставку боевых знамен частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины из зоны АТО, которая открылась на Софийской площади.