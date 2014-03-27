Украинцы перечислили армии более 51 миллиона гривень помощи

По состоянию на 27 марта на счета Министерства обороны в рамках акции “Поддержи украинскую армию” поступило уже более 51 млн грн от юридических и физических лиц.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Минобороны.

Из этой суммы 48 млн. 699 тыс. грн – денежные переводы на материально-техническое, остальное - на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины.

В частности, при помощи звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку украинской армии перечислено 10 млн. 838,9 тыс. грн.

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Кроме того, на счета Минобороны поступило 13,8 тыс. дол. и 16,3 тыс. евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% от общей суммы) остаток иностранной валюты на счетах Минобороны составил 6,9 тыс. дол. США (гривневый эквивалент – 71,1 тыс. грн.) и 8,15 тыс. евро (гривневый эквивалент – 118,5 тыс. грн.).

Министерство обороны, Вооруженные силы Украины выражают искреннюю благодарность всем неравнодушным гражданам, которые присоединились к благотворительной акции “Поддержи украинскую армию” и продолжают оказывать помощь Вооруженным силам с целью повышения их боеготовности и укрепления обороноспособности государства.