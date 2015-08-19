НАТО: Попытки поддерживаемых Россией сепаратистов захватить новые земли на Донбассе - неприемлемы

Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря НАТО Кармен Ромеро, текст которого передан в среду агентству УНИАН.

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"Сегодня союзники по НАТО обсудили ситуацию на Востоке Украины. Союзники выразили серьезное беспокойство в связи с недавней резкой эскалацией насилия. Во время обсуждения союзники подчеркнули необходимость того, чтобы все стороны разрядили напряжение и проявили сдержанность", - говорится в заявлении.

Союзники подчеркнули, что внимание должно быть сосредоточено на "поиске решения проблемы дипломатическими средствами". "Полное выполнение Минских договоренностей - это путь к миру. Россия несет особую ответственность за то, чтобы найти политическое решение. Любые попытки поддерживаемых Россией сепаратистов захватить больше территорий Украины будут неприемлемы для международного сообщества", - отмечают в штаб-квартире НАТО.

Также союзники подчеркнули, что наблюдатели от ОБСЕ должны иметь возможность безопасно и без ограничений выполнять свою работу". "НАТО твердо стоит в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Союзники подтвердили, что независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству права, имеет ключевое значение для безопасности в евроатлантическом регионе", - подчеркнули в НАТО.

В заявлении отмечается, что Северо-Атлантический альянс будет "очень внимательно продолжать следить за ситуацией".