Боевики на блокпостах агрессивно препятствуют ночному мониторингу ОБСЕ на Донбассе

Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что агрессивное поведение боевиков на блокпостах препятствует осуществлению наблюдения в ночное время на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Донецке.

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Заместитель главы миссии отметил, что в ежедневных отчетах миссии отображаются те события, которые в ночное время наблюдатели могут видеть или слышать.

"И мы, конечно, ищем возможностей осуществлять наблюдение в ночное время. Это, однако, потребует того, чтобы мы имели гарантии от сторон, даже более сильные гарантии, чем мы имеем сейчас, чтобы убедиться, что мы можем осуществлять эту работу в безопасности. Но агрессивное поведение некоторых лиц на блокпостах здесь в Донецке, свидетельствует о том, что это невозможно в настоящий момент", - заявил Хуг.