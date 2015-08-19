ОБСЕ заявляет, что террористы угрожают убивать наблюдателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Донецке.

"Сегодня утром в Безыменном в направлении Азовского моря представитель "ДНР" угрожал убить наших наблюдателей, если они в следующий раз снова прибудут на блокпост", - заявил Хуг.

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При этом он заявил, что со стороны "ЛНР" и "ДНР" продолжают звучать противоречивые требования к инструкторам ОБСЕ. По его словам, с одной стороны боевики публично критикуют миссию, что она не отправляет достаточное количество патрулей, а с другой стороны - они сами отказывают инструкторам в доступе к определенным местам для ознакомления и наблюдения за ситуацией.

При этом он заявил, что сигнал во время полетов беспилотных аппаратов миссии снова попадает под электронное глушение с помощью военного оборудования.