На Луганщине погибли двое военных, подорвавшись на растяжке

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в результате подрыва двое военнослужащих от ранений не совместимых с жизнью погибли (1986 и 1991.н.), а 35-летний военнослужащий в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

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Как отмечается, данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".