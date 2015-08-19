На Луганщине погибли двое военных, подорвавшись на растяжке
20:33, 19 августа 2015Война
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Сегодня, 19 августа, во время выполнения служебных обязанностей вблизи с. Орехово Попаснянского района на растяжке подорвались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Третий военный с ранениями госпитализирован / Пресс-центр АТО
Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в результате подрыва двое военнослужащих от ранений не совместимых с жизнью погибли (1986 и 1991.н.), а 35-летний военнослужащий в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
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Как отмечается, данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".
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