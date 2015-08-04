В результате обстрела боевиками Станицы Луганской погибли 2 украинских военных

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области, боевики не прекращают обстреливать территорию, подконтрольную украинским властям.

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В частности, из подконтрольной так называемой "ЛНР" территории из артиллерии боевики обстреливали пгт Станица Луганская. В результате обстрела погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины (1968 и 1984 годов рождения), также был ранен 23-летний военнослужащий ВСУ.

Данные факты квалифицированы по ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").