"Укроборонпром" передал ВСУ партию восстановленных после АТО танков "Булат"

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны,передал украинским военным партию восстановленных после получения повреждений в зоне проведения антитеррористической операции танков Т-64 "Булат", сообщила пресс-служба концерна.

При этом, количество танков в концерне не уточнили.

Согласно сообщению, ремонт танков провели специалисты "Завода им. В.А. Малышева", входящего в состав концерна.

"Специалисты из "Малышева" отремонтировали шасси и усиленные модернизированные двигатели, заменили стволы пушек по окончании ресурса количества выстрелов. На всех "Булатах" модернизировали защиту - отныне командир и экипаж танка находятся в ещё большей безопасности. Все танки прошли полный цикл проверки по технологическому паспорту и уже приняты военными", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в июле текущего года "Укроборонпром" передал украинским военным первую партию из восьми восстановленных танков Т-80.

С начала года "Укроборонпром" передал военным 797 единиц военной техники. В 2015 году "Укроборонпром" планирует выпустить 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планирует выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и предоставить на вооружение ВСУ новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.