"Укроборонпром" передал украинским военным 8 восстановленных Т-80

Об этом сообщила пресс-служба концерна. "Сегодня специалисты ГП "ХБТЗ" ("Харьковского бронетанкового завода" - УНИАН) осуществляют передачу военным модернизированных Т-80. Впервые в ней принимают участие непосредственно те бойцы, которые в дальнейшем будут эксплуатировать эту технику на фронте", - сказал первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас.

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Он также отметил, что танки передаются в войска со значительным опережением графика.

"Сегодня мы должны были передать 4 машины, а передаем 8", - сказал заместитель гендиректора «Укроборонпрома».

Согласно сообщению, восстановленные танки имеют модернизированные корпуса и башни, а также оснащены динамической защитой типа "Контакт".

Как сообщал УНИАН, по словам советника президента Украины и министра обороны Юрия Бирюкова, всего в украинскую армию планируется поставить около 100 танков Т-80, до сих пор не стоявших на вооружении и хранившихся на складах в резерве. Данными боевыми машинами будут укомплектованы воздушно-десантные войска.

С начала года "Укроборонпром" передал военным 797 единиц военной техники. В 2015 году "Укроборонпром" планирует выпустить 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планирует выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и предоставить на вооружение ВСУ новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64.

Справка УНИАН. Т-80 - основной боевой танк, производившийся в СССР. Танк оборудован газотурбинной силовой установкой, что делает его быстрее и мобильнее других аналогов. На базе Т-80 был разработан модернизированный украинский танк Т-84, на основе которого позже были созданы танки "Ятаган" и "Оплот".