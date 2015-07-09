Украинским военным передали первые уникальные танки Т-80

Украинская армия получила первую партию отремонтированных новейших танков Т-80.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Ремонт и модернизация уникальной техники по заказу Минобороны осуществили специалисты "Харьковского бронетанкового завода", которые модернизировали корпуса и башни, а также оснастили танки динамической защитой типа "Контакт", которая обеспечит спасение от широкого спектра современных противотанковых средств.

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На завод уже прибыли непосредственно те экипажи, которые будут эксплуатировать танки Т-80. Такой подход станет началом новой практики, которая предусматривает стажировку будущих экипажей.

В "Укроборонпроме" также отметили, что новейшая техника вскоре появится в зоне проведения АТО.