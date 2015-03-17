"Укроборонпром" планирует модернизировать танки Т-72 из армейского резерва к стандартам НАТО

Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Юрий Пащенко.

"Танк Т-72 не находится на вооружении украинской армии. Причем выпускать эти танки, не имея необходимой производственной базы и запасных частей, нет никакого смысла. В Украине есть почти 300 этих танков, они полностью подлежат восстановлению. Мы предложили Министерству обороны модернизировать их до состояния танков PT-91, которые находятся на вооружении в Польше, фактически до стандартов НАТО", - сказал Пащенко.

По его словам, польская сторона предоставила украинским военным возможность протестировать на своих полигонах эти экземпляры, которые продемонстрировали высокие результаты.

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Пащенко также отметил, что восстановление имеющейся в резерве техники - это оптимальное решение в военных условиях, которые сложились.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская армия уже в марте получит новый бронеавтомобиль "Дозор-Б".

Справка УНИАН. Танк Т-72 - основной боевой танк СССР. Является самым массовым танком на вооружении Российской Федерации. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии. После распада СССР в распоряжении Украины оказалось более тысячи танков Т-72 различных модификаций. Поскольку основным боевым танком украинской армии был принят танк Т-64, часть танков Т-72 было продано на экспорт.

На данный момент на ремонте и модернизации танков Т-72 специализируются украинские оборонные предприятия Львовский танкоремонтный завод и Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева.