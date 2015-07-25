Гуманитарно-логистические центры для помощи украинцам на Донбассе могут появиться до 24 августа

Первые гуманитарно-логистические центры для помощи украинцам на оккупированных территориях могут появиться до 24 августа.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу СТБ.

По словам главы государства, во время переговоров в "нормандском формате" принято решение в течение месяца открыть гуманитарные логистические центры, чтобы помочь украинцам на оккупированных территориях.

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"Думаю, что до 24 августа мы сможем говорить об открытии первых пунктов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом России Владимиром Путиным.

Стороны приветствовали достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы решение о восстановление разрушенных объектов водной инфраструктуры и железнодорожных путей.

Особое внимание было уделено неотложному созданию в районе линии разграничения гуманитарно-логистических центров, где украинцы с оккупированных территорий смогут приобрести продукты и лекарства по приемлемым ценам.

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Собеседники также обсудили вопросы предстоящих выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. В этом контексте Петр Порошенко особенно подчеркнул недопустимость проведения запланированных на 18 октября и 1 ноября псевдовыборов, которые не будут иметь юридических последствий.