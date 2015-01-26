Украинцы в зоне АТО нуждаются в гуманитарной помощи, а не в "гумконвоях" с оружием - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время обнародования совместного заявления для СМИ с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

"Сотни тысяч украинцев в зоне бедствия нуждаются в гуманитарной помощи, настоящей гуманитарной помощи, а не в той квазипомощи, которую уже в двенадцатый раз незаконно собирается переправить на Донбасс Российская Федерация, которая состоит из горючего для танков и оружия для террористов", - сказал президент Украины.

По словам главы государства, визит еврокомиссара является четким свидетельством готовности европейских партнеров оказывать всестороннюю и разноплановую помощь Украинскому государству в очень сложные времена его истории.

"Действия поддерживаемых Россией террористов и регулярных войск Российской Федерации на Донбассе вызвали масштабные разрушения, принесли украинским гражданам многочисленные физические и моральные страдания. Сотни тысяч украинских граждан были вынуждены покинуть свои дома, а те, кто остался на оккупированной территории в зоне боевых действий, нуждаются сегодня в жизненно необходимых средствах к существованию", - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеООН требует от России полного перечня содержимого ее «гуманитарных конвоев»

Кроме того, Порошенко также сообщил, что сегодня во время встречи с еврокомиссаром будут обсуждены дальнейшие инициативы по взаимодействию в сфере предоставления Украине гуманитарной помощи, которые позволят найти ответы на новые вызовы, которые стоят перед Украиной из-за обострения ситуации на Донбассе.

"Я искренне надеюсь, что мы сможем реализовать те новые задачи Международной донорской конференции весной этого года, одной из основных задач которой является именно сбор средств на восстановление Донбасса и обеспечение надлежащей и всесторонней помощи пострадавшим гражданам", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, МЧС РФ планирует 27 января направить на оккупированные территории Донбасса очередной «гуманитарный конвой».

Всего с августа Россия направила в Луганскую и Донецкую области уже 11 так называемых «гумконвоев».

Грузовики МЧС РФ незаконно въезжают на территорию Украины.

В СНБО Украины заявляют, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Читайте такжеПри содействии РФ у сепаратистов возникла более мощная армия, чем у некоторых европейских государств - Пауэр

Каждый раз после прибытия так называемых "гумконвоев" обстрелы боевиками позиций украинских силовиков и населенных пунктов усиливаются.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела убитых в Украине российских солдат.