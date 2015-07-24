В течение дня зафиксировано около 40 обстрелов позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Отмечается, что в зоне проведения АТО фактов применения тяжелого вооружения со стороны российско-террористических войск поубавилось.

При этом отмечается, что в «02.45 российско-террористические войска более часа били из танка по позициям сил АТО вблизи н.п. Пески». «В 04.30 обстрел наших позиций из 120-мм миномета более получаса был слышен вблизи Красногоровки. В 14.05 со стороны оккупированной Горловки начался обстрел сил АТО из 122-мм гаубиц вблизи н.п. Новгородское», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, пророссийские боевики вели огонь из стрелкового оружия и минометов в районах населенных пунктов Марьинка, Пески, Луганское, Попасная, Лозовое, Чермалык, Опытное, вблизи Донецкого аэропорта.

«Украинские воины мужественно и надежно удерживают оборонительные рубежи», - подчеркивает пресс-центр.