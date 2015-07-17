Боевики обстреляли пост наблюдателей СЦКК из тяжелого вооружения (фото)

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«Продолжаются обстрелы наблюдательных пунктов СЦКК. В частности, в минувшие сутки, в районе Луганского, на место расположения наблюдательного поста СЦКК в результате обстрела легло 40 мин из 120-мм минометов. Это уже третий случай обстрела военных наблюдателей СЦКК боевиками», - отмечается в сообщении.

Проросійські бойовики втретє обстріляли місце розташування спостережного посту СЦКК. Цього разу зі 120-мм мінометівСьо... Posted by Прес-центр АТО on 17 липня 2015 р.

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Пресс-центр АТО сообщает, что украинская сторона СЦКК проинформировала сегодня представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об обстановке в зоне АТО и обратила внимание, что ситуация на линии разграничения сторон продолжает оставаться сложной, а на некоторых направлениях в последние дни имеет тенденцию к ухудшению.

В частности, только за прошедшие сутки, 16 июля, пророссийские сепаратисты более 60 раз нарушали режим прекращения огня. Наибольшая интенсивность обстрелов была зафиксирована в период с 18.00 до 00.00. на Донецком направлении, обстреливали населенные пункты Опытное, Новгородское, Пески, Донецкий аэропорт. За это время боевики 23 раза использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.

В СЦКК продолжает поступать информация о фактах накопления тяжелого вооружения, военной техники и личного состава НВФ почти вдоль всей линии соприкосновения, в частности, артиллерийские системы большого калибра и РСЗО. По информации СЦКК, в северо-западной части населенного пункта Горловка оборудованы позиции САУ. Эти факты свидетельствуют о нарушении Минских договоренностей боевиками.

Несмотря на то, что представители украинской стороны СЦКК ежедневно информируют СММ ОБСЕ и представителей российской стороны СЦКК о многочисленных нарушениях, применении тяжелого вооружения боевиками, продолжается ведение артиллерийского огня из жилых кварталов по населенным пунктам, подконтрольным Украине. В результате этого гибнут мирные украинцы.

В частности, представителями СЦКК уже подтверждена информация, что в результате артиллерийского обстрела боевиками населенного пункта Кодема Артемовского района 152-мм артснаряд попал в жилой дом, погиб мирный житель. Периодически боевики продолжают обстрел Авдеевского коксохимического завода, есть жертвы среди гражданского населения и многочисленные разрушения промышленных объектов этого стратегического для металлургической промышленности Украины предприятия.

Украинская сторона СЦКК в очередной раз призвала представителей СММ ОБСЕ и российскую сторону Совместного центра повлиять на руководство незаконных вооруженных формирований о прекращении огня по населенным пунктам с использованием тяжелой артиллерии.