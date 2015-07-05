В Широкино после разминирования оборудуют наблюдательный пункт - спикер АП

В поселке Широкино возле Мариуполя после разминирования будет оборудован наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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”После отступления боевиков теперь там работают наблюдатели ОБСЕ и СЦКК. Практически все жилые дома и объекты инфраструктуры разрушены, имеется много мин и растяжек. Именно поэтому мирные жители покинули это село. После разминирования территории здесь будет оборудован совместный наблюдательный пункт СЦКК”, - сказал Мотузяник.

Как ранее сообщалось, миссия ОБСЕ подтвердила уход боевиков террористической "ДНР" из Широкино. Наблюдатели отметили, что бункер боевиков "ДНР" был свободен, а рядом находящееся здание было в огне. В поселке все ранее занимаемые боевиками позиции были свободны, в том числе и командные пункты "ДНР".