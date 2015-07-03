В ОБСЕ подтвердили отход боевиков из Широкино

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии за 2 июля, передает 112 Украина.

В Широкино наблюдатели отметили, что бункер боевиков "ДНР" был свободен, а рядом находящееся здание было в огне. В поселке все ранее занимаемые боевиками позиции были свободны, в том числе и командные пункты "ДНР".

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"Мониторинговая миссия не заметила вооруженных формирований в поселке, за исключением некоторых позиций Вооруженных сил Украины на его юго-западной окраине", - говорится в сообщении.

Наблюдатели ОБСЕ сообщают, что обнаружили в поселке значительное количество боеприпасов от стрелкового оружия, гранат и пр.

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Ранее УНИАН сообщал, что украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня просила ОБСЕ проверить, оставили ли боевики Широкино.