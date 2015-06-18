ОБСЕ фиксирует перемещения тяжелого вооружения с обеих сторон линии разграничения

Об этом говорится в отчете миссии за 16 июня, опубликованном в среду.

"На подконтрольных районах "ДНР", беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии обнаружил четыре гаубицы и 14 основных боевых танков, в том числе сосредоточение десяти таких танков вблизи села Мичурино (63 км к югу от Донецка)", - говорится в отчете.

Вместе с тем, миссия отмечает, что на подконтрольных территориях правительства Украины беспилотник ОБСЕ зафиксировал четыре танка и три артиллерийские установки.

Также, беспилотник миссии заметил в Широкино семь домов, которые горели в огне.

Читайте такжеОБСЕ: власти разных стран должны пресекать пропаганду, поддерживающую войну в Украине"Специальная мониторинговая миссия наблюдала за перемещением конвоя, который состоял из двух бронетранспортеров, 23-мм зенитной установки ЗУ-23, 13-15 грузовиков и транспортных средств, которые находясь в северо-западной части Донецка (территория подконтрольная "ДНР") двигались на запад", - утверждается в отчете.

При этом миссия заявила, что к северу от указанного места, на подконтрольной правительству Украины территории, миссия видела конвой, состоящий из примерно 10 грузовиков с солдатами и оборудованием, которые сопровождались двумя бронетранспортерами в направлении к югу.

Читайте такжеОБСЕ снова зафиксировала исчезновение части тяжелого вооружения на Донбассе с мест храненияКак сообщал УНИАН ранее, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что Украина нарушила Минские соглашения, приобщив к параду в Мариуполе тяжелую технику.