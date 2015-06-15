ОБСЕ: Украина нарушила Минские соглашения, приобщив к параду в Мариуполе тяжелую технику

Об этом говорится отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня.

13 июня представители ОБСЕ наблюдали за военным парадом в Мариуполе, который был организован добровольческим полком МВД "Азов" для празднования первой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР".

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Миссия насчитала присутствие около 100 военнослужащих украинских Вооруженных сил и военных полка "Азов".

"Парад состоял из трех грузовиков, которые тянули артиллерийские установки (одну 100-мм противотанковую пушку МТ-12 (2А29) "Рапира" и две 122-мм гаубицы Д30), присутствие которых нарушает определенные линии отвода вооружения в соответствии с Минскими соглашениями", - говорится в отчете.

Также миссия заметила один бронетранспортер, бронеавтомобиль "Спартан" и 12 пикапов с опознавательными знаками полка "Азов". Представители ОБСЕ обратили внимание, что четыре транспортных средства тянули на буксире четыре 120-мм миномета 2Б11.

После парада был организован концерт, на котором присутствовали почти тысяча человек.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Донецкой области открыли памятник погибшим бойцам во время освобождения Мариуполя.