Боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Ярослава Чепурного.

В частности, около 19:00 вооруженные формирования "ДНР" начали обстреливать позиции украинских силовиков из различных видов стрелкового оружия.

Читайте такжеСилы АТО нейтрализовали нескольких вражеских снайперов возле Счастья и ОпытногоПозже к обстрелу подключились минометы калибром 120 мм. Около 20:51 огонь был открыт из САУ калибром 122 мм.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение минувших выходных (13-14 июня) фиксировалась резкая активизация российско-террористических войск на Донбассе. Также в течение последних суток зафиксировано обстрел из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии н. п. Опытное, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка и Авдеевка.