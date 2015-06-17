Программа тренировки украинских военных по стандартам НАТО продолжится до 2017 года

Реализация канадской программы по обучению украинских военнослужащих по стандартам НАТО будет продолжаться до 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Канады в Украине Роман Ващук сказал на заседании стратегического дискуссионного клуба "Украина-НАТО: диагностика партнерства".

"Та программа, которую теперь проводят Соединенные Штаты на Яворовском полигоне с Нацгвардией, и программа, которая будет Канада проводить уже с августа-сентября по март 2017 года, даст Украине натренированных по стандартам НАТО сотни и тысячи военнослужащих. Это уже началось, и это уже происходит", - сказал Ващук.

Как отметил посол, такое практическое сотрудничество сближает Украину с НАТО.

Читайте такжеГенштаб: Британские инструкторы продолжают подготовку украинских военных

Также Ващук заявил, что на ключевые должности в органы сотрудничества с НАТО Украина должна назначать профессиональных и знающих это направление работы людей.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года правительство Канады решило направить в Украину около 200 военнослужащих для проведения военных учений и подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в зависимости от типа учений канадские военные эксперты будут находиться в Украине как на постоянной, так и периодической основе. Они будут проводить обучение по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, по утилизации боеприпасов, обучение военной милиции, медиков, обучение по безопасности полетов и обновлению системы военной логистики.