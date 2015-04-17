В Украину для обучения военных прибыли американские десантники (фоторепортаж)

Десантники 173-й бригады армии США прибыли в Украину для обучения украинских военнослужащих.

Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт сообщил в Twitter.

«Десантники 173 бригады США прибыли в Украину для обучения украинских военных», - написал он.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявлял, что 20 апреля во Львовской области на Яворовском полигоне начнутся совместные учения-тренинги 173-й воздушно-десантной бригады армии США в составе 290 американских десантников и боевых подразделений Нацгвардии.

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По его словам, тренинги будут проходить с участием 900 бойцов Нацгвардии.

"Три потока из 300 нацгвардейцев. Три потока по 8 недель. Затем совместные учения", - объяснил министр.

В учениях примут участие подразделения Нацгвардии "Азов", "Батальон им. Кульчицкого", "Ягуар", "Омега" и другие части из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Винницы.

"После завершения учений в распоряжение подразделений Нацгвардии, которые прошли обучение, американские партнеры предоставят специальную амуницию и средства связи", - добавил Аваков.