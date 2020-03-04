Стало известно имя убитого оккупантами на Донбассе украинского бойца

В минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб 25-летний Владимир Черненко.

В результате обстрелов оккупантами позиций Объединенных сил в зоне боевых действий на Донбассе 3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского областного военкомата на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что 28 января Черненко исполнилось 25 лет. Он был призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 года Новгород-Северским объединенным городским военным комиссариатом.

Служил солдат в воинской части А4427.

О дате похорон обещают сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, 3 марта вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения.