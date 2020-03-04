Оккупанты вчера активно били под Мариуполем из запрещенного оружия, один военный погиб

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб

3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: четыре раза неподалеку Широкино – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Зайцево – из подствольного гранатомета; рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 мм – 8 мин, а также противник произвел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций ООС, а именно: вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения», – говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.