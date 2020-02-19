Враг пошел на штурм: в штабе ООС рассказали об обострении на Донбассе в минувшие сутки

Один украинский военный погиб, еще шестеро пострадали.

В течение минувших суток, 18 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 22 раза нарушили режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четыре получили ранения и еще двое - боевое поражение.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и прочего стрелкового оружия.

Больше всего обстрелов, 19, было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Север”: шесть раз вблизи населенного пункта Крымское, четыре раза рядом с Новотошковским, два раза в районе населенного пункта Орехово, дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный, два раза неподалеку Золотого-4, а также вблизи Попасной, в районе Луганского и рядом с Новолуганским.

Кроме того, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма украинских наблюдательных постов. В бою украинские защитники подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не утрачены.

Противник запросил режим тишины. По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 боевика были ликвидированы и еще 6 получили тяжелые ранения.

С началом этих суток, 19 февраля, российские оккупационные войска выпустили по защитникам Лебединского 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал УНИАН, утром 18 февраля российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Луганщине.

Оккупанты применяли ствольную артиллерию калибров 152 мм и 122 мм, 120 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, танки и гранатометы различных систем. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.