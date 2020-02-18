"Этот клочок земли – кость в горле россиян": экс-разведчик назвал главную причину атаки РФ на Луганщине

Бои развернулись из-за важного наблюдательного пункта.

Российские оккупанты устроили наглую атаку на позиции сил ООС в районе зоны разведения «Золотое» из-за желания отбить тактически важную позицию, которую украинские военные взяли под контроль в январе и назвали «Баня».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

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Он отметил, что этот наблюдательный пункт довольно важен, ведь он позволяет видеть позиции оккупантов, и откуда они осуществляют регулярный огонь.

«В начале января все помнят очередное обострение, потери и количество раненых вокруг зоны разведения «Золотое». На самом деле в нескольких километрах севернее, наши ребята решились занять небольшой участок в серой зоне. Конечно, враг на это не мог закрыть глаза и пытался любыми методами не позволить этого, но ВСУ лучшие, достигли своей цели, назвав новую позицию – «Баня»!!! Да, этот клочок земли для нас был достаточно важен, потому что до этого мы не видели позиции врага и откуда он ведет регулярный огонь в нашем направлении. С момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдательник стал костью в горле россиян, вероятно долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром», – рассказал Римарук.

По его словам, после интенсивной артподготовки, во время которой у ВСУ были раненые, оккупанты двумя группами, примерно по 10 человек, начали штурмовать «Баню». Тогда было принято решение нанести удар в ответ.

«Ребята вынуждены были покинуть позицию, поэтому вызвали огонь на себя и по позициям врага, расстояние до которых всего 150-200 метров (про радиус разлета осколков 152мм погуглите). Наваляли в ответ знатно, был запрошен режим прекращения огня. К сожалению, один боец погиб, его не успели вытащить с поля боя. Сейчас на участке полная тишина и работают представители СЦКК. Если все будет хорошо, на завтра намечен обмен погибшими. Обращаю внимание, что враг понес большие потери благодаря оперативным решениям и в том количестве снарядов, которое полетело в сторону врага. Краткий итог – не разводите хайп, не критикуйте и не мешайте военным шестой год подряд делать свое дело. Помогайте армии и будет вам добро», – добавил экс-разведчик.

При этом он не уточнил, вернулись ли военные на наблюдательный пункт «Баня» после завершения боя.

Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный на Луганщине. Оккупанты применяли ствольную артиллерию калибров 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм, крупнокалиберные пулеметы, танки и гранатометы различных систем.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузию.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.